Vali Polat\'tan Jandarma Ekiplerine Destek Ziyareti

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Kars Valisi Ziya Polat, yol kontrol noktasında görevli jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Vali Ziya Polat, beraberindeki Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan ile birlikte Sorguçkavak Jandarma Yol Kontrol Noktasını ziyaret ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan jandarma ekiplerine görevlerinde kolaylıklar dileyerek bir süre sohbet etti.

Eksi 7 derece soğukta asayiş, güvenlik ve trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri araçları tek tek kontrol ederken, araçlarda bulunan vatandaşlarında GBT sorgulamasını yapıyor. Uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Polat, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına güvenlik uygularının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Vali Ziya Polat, bir süre jandarma ekipleriyle sohbet ederek, uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara da hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu. Polat, daha sonra uygulama notasından ayrıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince yol kontrol noktalarında yapılan denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Jandarmanın asayiş, güvenlik ve trafik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS