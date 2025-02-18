Vali Sezer Yanan Fabrikada İnceleme Yaptı

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Vali Sezer, yanan fabrikada incelemelerde bulundu

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunup açıklama yaptı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde söndürüldü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldüğünü anlatan Sezer, yangında yaralanan kimsenin olmadığını ve yangınla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.