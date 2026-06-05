Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı

Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı
05.06.2026 12:27
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Erzurum Valiliği, kamu kurum adını kullanarak para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Erzurum Valiliği, son günlerde kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı resmi bir açıklama yayınlayarak vatandaşları uyardı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı şahıs veya şahısların; Erzurum Valiliği, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarının adını kullandığı belirtildi. Şüphelilerin vatandaşları telefon, kısa mesaj, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden arayarak farklı gerekçelerle para talebinde bulunduğu yönünde bilgiler alındığı ifade edildi.

"Kamu kurumları asla para talep etmez"

Açıklamada, kamu kurumlarının hiçbir şekilde vatandaşlardan maddi bir talebi olmayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Erzurum Valiliği, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları adına vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunulmamaktadır."

Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmayın

Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istenirken; kimlik, banka ve kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı. Kendilerinden para talep edilmesi halinde bu taleplere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Valilik, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine veya en yakın kolluk birimine başvurması gerektiğini bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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