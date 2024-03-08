Valizin içerisinden 21 kilogram esrar çıktı
ADANA - Adana'da yolcu otobüsünde yapılan aramada valizin içerisinde 21 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünün içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler otoyolda İncirlik park alanında söz konusu otobüsü durdurdu.
Dedektör köpeği arama sırasında bir valize tepki verdi. Ekipler valizi açınca 30 paket halinde topla 21 kilo 700 gram esrar ile 2 pakette toplam 300 gam toz esrar ele geçirdi. Valizin sahibi Mehmet K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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