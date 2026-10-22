Van Başkale'de Haşim Yelekçi'nin konteynerindeki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Van Başkale'de Haşim Yelekçi'nin konteynerindeki yangın evlere sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Başkale ilçesindeki Böğrüpek Mahallesi'nde Haşim Yelekçi'nin konteynerinde çıkan yangın, Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale gelirken, aynı adreste önceki akşam da ot yangını çıkmıştı.
Van'ın Başkale ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.
Böğrüpek Mahallesi'nde Haşim Yelekçi isimli vatandaşın ikamet ettiği konteynerde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Önceki akşam yine aynı adreste ot yangını meydana gelmişti.
Kaynak: İHA
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