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Van Başkale Yolunda Kaza: Buzlamanın etkisiyle iki araç kanala uçtu, 9 Yaralı - Son Dakika
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Van Başkale Yolunda Kaza: Buzlamanın etkisiyle iki araç kanala uçtu, 9 Yaralı

Van'ın Başkale İlçesinde buzlanmanın etkisiyle kayarak yoldan çıkıp kanala uçan 2 araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

08.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:43
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Van Başkale Yolunda Kaza: Buzlamanın etkisiyle iki araç kanala uçtu, 9 Yaralı

VAN - Van'ın Başkale İlçesinde buzlanmanın etkisiyle kayarak yoldan çıkıp kanala uçan 2 araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza bugun akşam saatlerinde Van Başkale Karakolu Güzeldere mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan yolda Van istikametinden Başkale istikameti yönüne doğru seyir halindeki sürücülerinin hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala uçtu.

Kamyonet ve otomobilin arka arkaya kanala uçması sonucu ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil, Jandarma ve İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralananlar bulundukları araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Van Başkale Yolunda Kaza: Buzlamanın etkisiyle iki araç kanala uçtu, 9 Yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van Başkale Yolunda Kaza: Buzlamanın etkisiyle iki araç kanala uçtu, 9 Yaralı - Son Dakika


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