Van Çatak'ta Kuyumcu Dükkanından 3 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı - Son Dakika
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Van Çatak'ta Kuyumcu Dükkanından 3 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

Van Çatak\'ta Kuyumcu Dükkanından 3 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına arka duvarı delinerek girildi ve 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

24.05.2024 16:40
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Van'ın Çatak ilçesinde arka duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı merkezinde olan ve arka tarafından Çatak Çayı akan Muhsin Eraslan'a ait kuyumcu dükkana gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Kuyumcu dükkanının arka duvarını delerek içeri giren kişi veya kişiler, kamera ve alarm sistemini devre dışı bırakarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalarak kaçtılar.

Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri dükkanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Çatak'ta Kuyumcu Dükkanından 3 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Çatak'ta Kuyumcu Dükkanından 3 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı - Son Dakika
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