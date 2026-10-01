Van Çatak\'ta yamaçtan kopan kaya Büyükağaç\'ta bir eve isabet etti, hasar oluştu

Van Çatak'ta yamaçtan kopan kaya Büyükağaç'ta bir eve isabet etti, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Çatak'ta yağmur sonrası yamaçtan kopan kaya, Büyükağaç Mahallesi'nde bir evin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanma olmazken evde ve çevresinde maddi hasar meydana geldi, bölgede güvenlik önlemi alındı.
Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağmurun ardından yamaçtan kopan kaya parçası bir evin üzerine düştü.
Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Büyükağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçası Ömer Esin'e ait eve isabet etti. Kaya parçasının çarpması sonucu evde ve çevresinde maddi hasar oluştu.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: İHA
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