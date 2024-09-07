Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 100 gram metamfetamin ile 61 bin 600 TL ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta yapılan aramada; 10 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ile 61 bin 600 TL para (suçtan elde edildiği değerlendirilen) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - VAN