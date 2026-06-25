Van'da 10 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 10 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van\'da 10 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
25.06.2026 17:34
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Tuşba ilçesinde polis, 10 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 10 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Tuşba ilçesinde tespit edilen bir ikamete yönelik Havacılık Şube Müdürlüğü destekli yürütülen operasyon kapsamında yapılan aramada 11 paket halinde 10 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 1 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Tuşba, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 10 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 10 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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