Van\'da 10 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 10 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Tuşba ilçesinde tespit edilen bir ikamete yönelik Havacılık Şube Müdürlüğü destekli yürütülen operasyon kapsamında yapılan aramada 11 paket halinde 10 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 1 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN