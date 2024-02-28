Van'da 113 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Van\'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 113 düzensiz göçmen yakalandı. 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 23 olayda 113 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

28.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 23 olayda 113 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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