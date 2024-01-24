Van\'da 132 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 32 olayda 132 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 12 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN