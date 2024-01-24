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Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerine yönelik olarak 132 düzensiz göçmen yakalandı. 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 32 olayda 132 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, 12 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da 132 düzensiz göçmen yakalandı
24.01.2024 - 14:10,
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Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 32 olayda 132 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 12 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Van, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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