Van'da 19 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 19 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da polis, 19 kilo uyuşturucu madde ele geçirerek 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

18.11.2024 11:04
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs, şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 7 kilo 40 gram metamfetamin ve 12 kilo 900 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 19 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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