Van\'da 26 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'da bir otomobilde 26 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi, bir otomobilde yaptığı armada 26 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Dog' ile yapılan aramada otomobilin bagajında bir çuval içerisinde 26 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.