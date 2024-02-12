Van'da 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 3 organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

12.02.2024 09:38  Güncelleme: 09:44
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Van'da 3 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Van\'da 3 organizatör tutuklandı
Kaynak: İHA

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