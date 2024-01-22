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Van'da 38 kilogram toz esrar ele geçirildi, 50 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da 38 kilogram toz esrar ele geçirildi, 50 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 38 kilogram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 50 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 adet cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Van\'da 38 kilogram toz esrar ele geçirildi, 50 kişi yakalandı
22.01.2024 - 17:31,
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 38 kilogram toz esrar ele geçirilirden, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 50 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 50 olayda 50 şahıs yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda ise 38 kilogram toz esrar, 1 gram metamfetamin, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 adet cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da 38 kilogram toz esrar ele geçirildi, 50 kişi yakalandı - Son Dakika
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