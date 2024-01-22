Van\'da 38 kilogram toz esrar ele geçirildi, 50 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 38 kilogram toz esrar ele geçirilirden, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 50 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 50 olayda 50 şahıs yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda ise 38 kilogram toz esrar, 1 gram metamfetamin, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 adet cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi" denildi. - VAN