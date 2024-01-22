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Van'da 41 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 41 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 41 kişinin tutuklandığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalanırken, 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında silahlar, hırsızlık suçunda motosiklet ve bilgisayarlar ile kaçak sigaralar ele geçirildi.

Van\'da 41 kişi tutuklandı
22.01.2024 - 09:27,
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Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 41 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet motosiklet, 2 adet dizüstü bilgisayar ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan 699 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 114 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 şahıs yakalanmış, 41 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da 41 kişi tutuklandı - Son Dakika
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