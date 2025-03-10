Van'da 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van\'da 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da son haftada 49 kilo 399 gram metamfetamin bulundu, 3 kişiye işlem yapıldı.

10.03.2025 10:04
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Van'da son 1 haftada yapılan çalışmalarda 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirirken 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 2-9 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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