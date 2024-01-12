Van\'da 6 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz görevlilerince 12 Ocak 2024 tarihinde ilimiz geneli yapılan çalışmalarda; 'Tehdit, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranma kaydı olan ve 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan aranma kaydı olan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranma kaydı olan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan aranma kaydı olan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama' suçundan aranma kaydı olan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Hırsızlık' suçundan aranma kaydı olan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere; toplam 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN