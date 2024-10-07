Van'da 60 Kişi Tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 60 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet delici-kesici alet, 1adet tüfek, 35 adet fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 302 aranan şahıs yakalanmış, 126 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN