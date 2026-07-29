Van\'da Aile Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Van'da uzman çavuş olarak görev yapan oğullarını yeni görev yerine götürmek için yola çıkan İpek ailesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçirmiş, anne ve oğlu hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören baba Hasan İpek de hayatını kaybetti.

Kaza, 1 hafta önce Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Van'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ali İpek'in Denizli'ye tayininin çıkmasının ardından ailesi, oğullarını yeni görev yerine uğurlamak için birlikte yola çıktı. İddiaya göre bu sırada, Abdülbesim Ü. idaresindeki 33 BAJ 462 plakalı tır, aynı yönde seyreden Hasan İpek yönetimindeki 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hasan İpek (63) ile Van'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Ali İpek (29) ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Anne ve oğlunun ardından baba Hasan İpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.