Van\'da Aranan 20 Kişi Tutuklandı

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Van'da değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 20 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 9 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca 69 adet fişek, 5 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; hurda malzeme, ziynet eşyası (4 adet bilezik, 1 adet tam altın, 4 adet çeyrek altın) ele geçirilmiştir. Hırsızlık olaylarında 16 şahıs yakalanmış olup 7 şahıs tutuklanmıştır. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müebbet hapis cezası bulunan 1 şahıs, 38 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 şahıs olmak üzere toplam 86 şahıs yakalanmış, 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN