Van'da Aranan 20 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Aranan 20 Kişi Tutuklandı

Van\'da Aranan 20 Kişi Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 20 kişinin adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, bıçak, hurda malzeme ve ziynet eşyaları ele geçirildiği ifade edildi.

19.02.2024 09:10
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Van'da değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 20 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 9 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca 69 adet fişek, 5 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; hurda malzeme, ziynet eşyası (4 adet bilezik, 1 adet tam altın, 4 adet çeyrek altın) ele geçirilmiştir. Hırsızlık olaylarında 16 şahıs yakalanmış olup 7 şahıs tutuklanmıştır. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müebbet hapis cezası bulunan 1 şahıs, 38 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 şahıs olmak üzere toplam 86 şahıs yakalanmış, 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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