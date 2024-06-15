Van'da bir oto yıkama yangınında otomobile sıçrayan alevler itfaiye tarafından söndürüldü

3.Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir oto yıkamada bulunan konteyner alev alev yanarken, konteynerin yanında bulunan otomobile sıçrayan alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 11.10 sularında Vali Mithatbey Mahallesi Cemallar Sokak'ta bulunan bir oto yıkamada meydana geldi. Oto yıkama içerisinde kurulu bulunan konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanın park halinde olan bir otomobile de sıçradı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerinin müdahalesiyle konteyner ve otomobil söndürülürken, konteyner içerisinde bulunan 3 adet kanepe, 2 adet kamera monitörü, 2 adet laptop bilgisayar, çay ocağı, 5 adet kışlık araç lastiği, güvenlik kameraları, kayıt cihazı ve bir miktar para yandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN