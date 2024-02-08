Van\'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi devam ediyor

Van'da, çocukları dağa kaçırılan ailelerin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önündeki eylemi, 75'inci haftada da sürdü. Eyleme katılan anne Saliha Mert, DEM Parti'ye oy verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu partiye oy verenler, hakkımıza giriyorlar" dedi.
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler 75'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM ve PKK aleyhine slogan atan aileler, seslerinin yüksek sesli müzikle bastırılmasına ise tepki gösterdi.
Oğlu Yetiş için yaz kış demeden eyleme katıldıklarını aktaran anne Saliha Mert, "Her zaman buraya geleceğiz ve eylemimize devam edeceğiz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Müzikle bizi susturmaya çalışıyorlar ama biz yılmayacağız. Çocuklarımızı kaybettiğimiz yerdeyiz. evlatlarımızı istiyoruz" dedi.
Konuşmasında 31 Mart seçimlerinde kullanılacak oyun önemine değinen Mert, "Oy kullanacak olan herkes bizim gibi acı çeken aileleri görsünler. Bu partiye oy verenler, bizim hakkımıza giriyorlar. Bu yolda can verdik. Evlat çalmışlar bizden. Kendi derdimi bile anlatamıyorum. O kadar acı çekiyorum ki, acımın tarifi yok. Bir evlat bu. Evladın tarifi olur mu?" ifadelerini kullandı. - VAN
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