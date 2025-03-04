Van\'da Evde Yangın: Maddi Hasar Var

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Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Güzelkonak Mahallesi'nde ikamet eden Behçet Beyazıt'a ait evde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soba bacasından çıktığı yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - VAN