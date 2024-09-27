Van\'da Gece Denetimi: 84 Araç Cezalandırıldı

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yerli ve milli imkanlar dahilinde üretilen MEDAR marka mobil radarla gece denetimi yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından 'Trafik Güvenliği Eylem Planı' doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "5 trafik jandarması ve 5 jandarma asayiş ekibi ile birlikte Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı sabit yol kontrol noktasında gece denetim faaliyetinde yerli ve milli imkanlar dahilinde üretilen son sistem gece gündüz, yağmurlu ve karlı havalarda kullanılabilen MEDAR marka mobil radarla hız tespiti cihazı ile hız kurallarına uymayan araçları tespit ederek idari işlemler yapıldı. Ayrıca emniyet kemeri, alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapılmış, denetimlerde bin 568 araç kontrol edilerek 84 araca 228 bin 176 TL cezai işlem uygulanmış ve 12 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - VAN