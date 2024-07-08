Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda 4 organizatör hakkında adli işlem yapıldı ve 2 organizatör tutuklandı.

08.07.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Haziran 2024 ile 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 4 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Göçmen, Van, Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:37 A Milli Takımımız, yurda döndü A Milli Takımımız, yurda döndü
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
01:39 Paris yangın yeri Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı Paris yangın yeri! Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı
22:03 Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
08:03 Michy Batshuayi: Galatasaray’ın renklerini hep sevmişimdir Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir
07:47 Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlilik teklifi etti Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti
00:57 Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı Polis kaçan şüphelinin peşinde Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı! Polis kaçan şüphelinin peşinde
22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 09:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement