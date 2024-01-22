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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 organizatörden 4'ü tutuklandı.

Van\'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı
22.01.2024 - 09:20,
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 organizatörden 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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