Van\'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

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Van'da jandarmanın yürüttüğü çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Kaçakçılık suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Tuşba ve Saray bölgelerinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplam 345 olayda, 382 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 580 gram külçe altın, 55 adet cep telefonu, 51 bin 352 paket bandrolsüz kaçak sigara, 55 adet elektronik sigara, 30 adet puro, 2 bin 51 litre akaryakıt, 10 litre alkol, 113 kilo çay ve 6 adet sikke ele geçirilmiştir" denildi. - VAN