Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van\'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5607 SKM ve 6136 SKM suçları kapsamında toplamda 671 bin 400 adet boş makaron, 20 bin 440 adet içi doldurulmuş makaron, 962 kilogram açık tütün, 930 paket sigara, 52 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Toplam 8 olayda 8 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

27.05.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 671 bin 400 adet boş makaron, 20 bin 440 adet içi doldurulmuş makaron, 962 kilogram açık tütün, 930 paket sigara, 52 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Cep Telefonu, Makaron, Van, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
14:02 15 kart gösterince olanlar oldu Kadın hakeme büyük ayıp 15 kart gösterince olanlar oldu! Kadın hakeme büyük ayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:44:53. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement