Van'da polis ekipleri gümrük kaçakçılarına ve tefecilere operasyon düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da polis ekipleri gümrük kaçakçılarına ve tefecilere operasyon düzenledi

Van\'da polis ekipleri gümrük kaçakçılarına ve tefecilere operasyon düzenledi

Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 613 paket sigara, 17 cep telefonu, 72 senet, 1 ajanda ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Toplamda 9 olayda 23 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

04.03.2024 09:00  Güncelleme: 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekiplerince gümrük kaçakçılarına ve tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 613 paket sigara ve 17 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 72 adet senet, 1 adet ajanda, 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da polis ekipleri gümrük kaçakçılarına ve tefecilere operasyon düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:00 Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu.
09:28 KDV ve MTV’ye düzenleme yapılacak mı Bakan Şimşek net konuştu KDV ve MTV'ye düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek net konuştu
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
09:00 Penaltı mı değil mi Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:47 Kazakistan’ın Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:36 Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
10:33 Rıdvan Dilmen Galatasaray’ı yere göğe sığdıramadı: 1-0’ı en iyi oynayan takım Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: 1-0'ı en iyi oynayan takım
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:23 MİT, PKKKCK’nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir’i etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
10:10 666 bölümdür Arka Sokaklar’da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
09:33 Tepki alınca hemen sildi Arda’dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
09:10 Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 11:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da polis ekipleri gümrük kaçakçılarına ve tefecilere operasyon düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement