 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da güvenlik korucusu eşini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da güvenlik korucusu eşini öldürdükten sonra intihar etti

Van'ın Başkale ilçesinde bir güvenlik korucusu, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Van\'da güvenlik korucusu eşini öldürdükten sonra intihar etti
27.12.2023 - 09:59,
Abone Ol

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik korucusu olan F.G., eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Edinilen bilgilere göre olay, Başkale ilçesine bağlı Yukarı Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik korucusu olan F.G., bilinmeyen bir sebeple eşini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesi üzerine eve gelen vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, F.G. ve eşi Ç.G.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başkale, Van, Olaylar, Güvenlik, Adli Tıp, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da güvenlik korucusu eşini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


09:42
İzmir'deki Okula İşkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın İsmi Verilmesi Tepkilere Neden Oldu İzmir'deki Okula İşkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın İsmi Verilmesi Tepkilere Neden Oldu
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10
İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06
Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Son Dakika
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06 Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
07:18 Gazze hükümeti, İsrail'i hayati organ çalmakla suçluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:25:13. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da güvenlik korucusu eşini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement