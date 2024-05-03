Van'da İpekyolu Belediyesi'nin işten çıkarmaları protesto edildi - Son Dakika
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Van'da İpekyolu Belediyesi'nin işten çıkarmaları protesto edildi

Van\'da İpekyolu Belediyesi\'nin işten çıkarmaları protesto edildi

Van'da sendika üyeleri ve işçiler, DEM Partili İpekyolu Belediyesinin işten çıkardığı işçilerin sayısını protesto etti. HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde düzenlenen protesto, belediye binası önünde gerçekleşti.

03.05.2024 15:25  Güncelleme: 15:35
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Van'da sendika üyeleri ve işçiler, DEM Partili İpekyolu Belediyesinin ilk etapta 185 işçinin işine son vermesini protesto etti.

DEM Partili İpekyolu Belediyesi, dün itibariyle 185 işçinin iş akdine son verirken 380 kişinin de iş sözleşmesini feshedileceği sinyalini verdi. Bugün HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde, işten çıkarılanlar belediye binası önünde toplanarak kararı protesto etti.

HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, burada yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart'ta seçimi kazanan DEM Partili Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ'ın 185 emekçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığını söyledi. Belediye başkanlarının ilk icraatının, İpekyolu halkına gece-gündüz, kar-kış, bayram, tatil demeden fedakarca çalışan işçileri, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarmak olmasının iyi niyetle açıklanabilecek bir durum olmadığını ifade eden Akdeniz, "İşçi arkadaşlarımızın iş akitlerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın hemen ertesinde sonlandırılması, İpekyolu Belediyesi yöneticilerinin emeğe ve emekçiye bakışını, samimiyetsizliğini ortaya koymuştur. Seçimden önce belediye işçilerinden oy isteyen İpekyolu Belediyesi Başkanı Cevdet Altındağ, şimdi aynı işçileri sırtından vurmaktadır. Belediye emekçilerini seçim öncesinde sıçrama tahtası olarak gören ve sonra da onlara ihanet eden zihniyet, yenilmeye mahkümdur. İpekyolu Belediyesi Başkanı Cevdet Altındağ, sendikamız üyesi 185 işçi arkadaşımızın iş sözleşmelerini hukuka aykırı şekilde feshetmekle kalmamış, 380 arkadaşımızın iş sözleşmesinin de feshedileceğinin sinyalini vermiştir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da İpekyolu Belediyesi'nin işten çıkarmaları protesto edildi - Son Dakika

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