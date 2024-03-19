Van\'da jandarma ekipleri tarafından 12 kişi tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 11 - 17 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 644 devriye icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "66 bin 836 şahıs ve 62 bin 123 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 14, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan 26 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmış olup 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN
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Aydın'ın Efeler ilçesinde havalandırmak için dükkanının önüne çıkardığı süs bitkisinin çalındığını fark eden esnaf, hırsıza seslenerek görüntülerle suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen esnaf, bitkinin kimliği belirsiz bir kadın tarafından köklenerek çalındığını tespit etti. Esnaf, çalınan bitki ve içerisindeki değerli taşların geri getirilmesini istedi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Boydak'ın, örgütün mali ayağında yer aldığı iddia ediliyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde, kaçak av yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 kınalı keklik ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan çevik kuvvet grup amirliği, muhtemel olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta yer alan personelin hareket tarzı ve görüntüleri gerçeği aratmayacak şekildeydi. Ayrıca personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, binlerce tabanca parçası ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Uludere, Silopi ve Cizre ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda piyasa değeri 880 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda sigara, motorin, cep telefonu, kozmetik malzemesi, elektronik sigara, güneş gözlüğü, inşaat malzemesi, spor ayakkabı, diğer elektronik eşya, anahtar takımı, çay, nargile tütünü ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda O.C. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadını korkutarak dolandıran dolandırıcılar, jandarma tarafından 900 bin liralık altın ve paralarla birlikte yakalandı. Dolandırıcılar, yaşlı kadının evine giderek Almanya'da yaşayan oğlunun tutuklandığını söyleyerek altın ve paraları istemişlerdi. Komşuların durumu fark etmesi üzerine jandarmaya ihbar edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılar yakalandı. Dolandırılan yaşlı kadın ise 4 saat içinde altın ve paralarına geri kavuştu.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde yakalanan 2 dilenci idari para cezasıyla gönderildi.
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