Van'da Jandarma Operasyonu: 14 Tutuklama

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 4- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 187 devriye icra edildiği belirtildi. 78 bin 513 şahıs ve 70 bin 614 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 32, terör suçundan 1, hırsızlık suçundan 4, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 4, diğer suçlardan 49 şahıs olmak üzere toplam 95 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN