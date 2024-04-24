Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 16 kişi tutuklandı

Van\'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 16 kişi tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bin 811 devriye icra edildiği ve 69 bin 253 şahıs ile 67 bin 684 aracın kontrol edildiği belirtildi. Bu çalışmalar sonucunda dolandırıcılık, cinsel suçlar ve diğer suçlardan aranan toplam 67 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24.04.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 16 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 15 - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 811 devriye icra edildiği belirtildi. 69 bin 253 şahıs ve 67 bin 684 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 22, cinsel suçlardan 1, diğer suçlardan 44 şahıs olmak üzere toplam 67 şahıs yakalanmış olup 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Van, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:06 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
09:26 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
10:35 Güzel şeyler de oluyor Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
10:26 Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
10:15 Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor Kuzey Kore’den İran’a sürpriz ziyaret Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den İran'a sürpriz ziyaret
10:10 2 kare arasında 1 saniye var Messi’nin korumları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı 2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı
09:58 Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi
09:50 Kaza sonrası bulunan taksici uyanmak bilmedi Kaza sonrası bulunan taksici uyanmak bilmedi
09:37 ’Benimle ilgilenmediniz’ diyerek pompalı tüfekle hastaneyi bastı 'Benimle ilgilenmediniz' diyerek pompalı tüfekle hastaneyi bastı
09:33 Tüm kulüpler onayladı, gelecek sezon hayata geçiyor Türk futbolunda devrim gibi karar Tüm kulüpler onayladı, gelecek sezon hayata geçiyor! Türk futbolunda devrim gibi karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 10:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement