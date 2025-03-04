Van'da Jandarma Operasyonu: 48 Tutuklama

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 48 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il jandarma komutanlığınca 1- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 8 bin 827 devriye icra edildiği belirtildi. 28 bin 185 şahıs ve 24 bin 12 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 16, hırsızlık suçundan 11, uyuşturucu madde suçundan 14, kaçakçılık suçundan 15, terör suçundan 6, diğer suçlardan 172 şahıs olmak üzere toplam 234 şahıs yakalanmış olup, 48'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN