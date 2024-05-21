Van\'da jandarma ekipleri tarafından 8 kişi tutuklandı

3.Sayfa

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 8 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 268 devriye icra edildiği belirtildi. 75 bin 263 şahıs ve 73 bin 562 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 16, hırsızlıktan 6, terör suçundan 2, öldürme suçundan 1, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 4, diğer suçlardan ise 30 şahıs olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmış olup 8'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN