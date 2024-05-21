Van'da jandarma ekipleri tarafından 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri tarafından 8 kişi tutuklandı

Van\'da jandarma ekipleri tarafından 8 kişi tutuklandı

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda 2 bin 268 devriye icra edildiğini ve 75 bin 263 kişi ile 73 bin 562 aracın kontrol edildiğini açıkladı. Bu çalışmalar sonucunda dolandırıcılık, hırsızlık, terör suçu, öldürme suçu, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma gibi suçlardan aranan toplam 59 kişi yakalandı ve 8'i tutuklandı.

21.05.2024 15:16
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 8 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 268 devriye icra edildiği belirtildi. 75 bin 263 şahıs ve 73 bin 562 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 16, hırsızlıktan 6, terör suçundan 2, öldürme suçundan 1, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 4, diğer suçlardan ise 30 şahıs olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmış olup 8'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da jandarma ekipleri tarafından 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

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