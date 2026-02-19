Van\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Karadulda Mahallesi mevkiinde icra edilen faaliyette bin 280 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli D.G. (47) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN