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Van'da kaçak yaban keçisi avlayanlara yüksek para cezası - Son Dakika
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Van'da kaçak yaban keçisi avlayanlara yüksek para cezası

Van'ın Çatak ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye, 314 bin 576 lira idari para cezası kararı alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve doğa koruma ekipleri, 2 kişiyi kafası kesik bir yaban keçisi ile birlikte tespit etti. Şahısların üzerinde ruhsatsız bir silah bulunurken, tazminat ve idari para cezası kararı verildi.

Van\'da kaçak yaban keçisi avlayanlara yüksek para cezası
27.12.2023 - 11:03,
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Van'ın Çatak ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye, 314 bin 576 lira idari para cezası kararı alındı.
Çatak'a bağlı Konalga Mahallesi sınırları içerisinde yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı alan Çatak Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Gevaş Şefliği ekipleri bölgeye gitti. Bölgede yapılan çalışmalarda arazide 2 kişi, kafası kesik halde bir adet yaban keçisi ile birlikte tespit edildi. Şahısların üzerinde ruhsatı bulunmayan bir adet yivli silah tespit edilmiştir. Yivli silaha jandarma tarafından el konulurken, şahıslar hakkında tutanak düzenlenmiş olup 300 bin TL tazminat ve 14 bin 576 TL idari para cezası kararı alındı.
DKMP ekipleri, destekleri için Çatak Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Çatak, Van, Ceza, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da kaçak yaban keçisi avlayanlara yüksek para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kaçak yaban keçisi avlayanlara yüksek para cezası - Son Dakika
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