Van\'da Kaçakçılık Operasyonu

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Kaçakçılık Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Saray İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 128 olayda 148 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 11 adet cep telefonu, 24 kilo çay, 300 adet puro, 500 litre akaryakıt, 30 bin 641 paket bandrolsüz kaçak sigara, 16 adet elektronik sigara, 4 kilo tütün ve 8 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir" denildi. - VAN