Ekipler KOAH ve kalp hastası kadın için seferber oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan mahallede KOAH ve kalp rahatsızlığı bulunan bir kadının fenalaşması üzerine sağlık ve belediye ekipleri seferber oldu. Yolu açılıp mahalleye ulaşan ekipler, hastayı hastaneye kaldırdı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan bir kadının fenalaşması üzerine sağlık ve belediye ekipleri seferber oldu. İlçeye bağlı Çatbayır Mahallede Düzbaşı Sokak'ta ikamet eden 66 yaşındaki G.S. isimli kadının rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yolu kardan dolayı kapalı olması nedeniyle ambulansın ilerlemekte zorlanması üzerine belediye ekiplerinden destek istendi. Kısa sürede mahalleye ulaşan belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleyeulaşmasını sağladı. Sokakların dar olmasından dolayı ambulansın hastanın bulunduğu eve gidemedi. Yakınları hastayı sırtlarına alarak ambulansa getirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hasta kadına yapılan ilk müdahalenin ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN