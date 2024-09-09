Van\'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen köpeğin kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kayıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı. Dere kenarına getirilen köpek su ihtiyacını giderdikten sonra veterinere teslim edildi. - VAN