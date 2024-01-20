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Van'da Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Van'da Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van\'da Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
20.01.2024 - 15:51,
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Van'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıkan 12 yaşındaki V.T.'den bir süre haber alınamadı. Daha sonra ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuğu arayan aile ve ekipler daha sonra 02.00 sıralarında V.T.'nin cansız medenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından V.T.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. V.T.'nin cenazesi daha sonra yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Mahalle mezarlığına defnedilen 12 yaşındaki V.T.'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA
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