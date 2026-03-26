Van\'da Kaza: 4 Yaralı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürpınar'da kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarparak asılı kalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Hoşap mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak asılı kalan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Ferhat Renda, Davut Göres, Emircan Canan ve Cihan Adıyaman, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emircan Canan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde yaralılardan Renda, Göres ve Canan'ın Yüksekova, Adıyaman'ın ise Hakkari nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Ulaşım, Kaza, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:31:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.