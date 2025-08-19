Van\'da Kömürlükte Yangın: Paniğe Neden Oldu

Van'ın Edremit ilçesinde bir kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 16.30 sıralarında Süphan Mahallesi'nde Ahmet Aldemir'e ait evin kömürlüğünde çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen bir kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN