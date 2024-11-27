Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan Mercedes marka otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Aşağı Kaymaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.O. yönetimindeki 34 FPY 235 plakalı Mercedes marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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