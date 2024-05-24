Van\'da kuyumcu soygununda 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan zanlılar yakalandı

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Van'ın Çatak ilçesinde dün gece yarısı duvarını delerek girdikleri kuyumcu soygununda yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Muhsin Eraslan'a ait kuyumcu dükkana gece saatlerinde hırsız girmiş ve yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalınmıştı. Bunun üzerine Çatak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gerçekleşen soruşturma hızlıca derinleştirilerek kuyumcu hırsızlığı olayını gerçekleştiren failler kısa sürede yakalandı. Emniyet ekiplerince titizlikle gerçekleştirilen istihbari çalışmalar ve kamera araştırmaları sonrası F.T. (27) Çatak ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Teknecik Mahallesi'nde, M.T. (36) ise Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde yapılan operasyonla saklandıkları evlerden yakalandı. Çalınan altınlar şüpheli M.T.'nin ikametinde ele geçirilerek kuyumcu Muhsin Eraslan'a teslim edildi. Çatak İlçe Emniyetine getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - VAN