Van'da Midibüs Devrildi, 4 Yaralı

Van-Erciş karayolunda emniyet personelini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Olay Vwn-Erciş karayolu üzerinde bulunan Çakırbey mevkiinde meydana geldi. İçerisinde emniyet mensuplarının bulunduğu midibüs, bölgede etkili olan yağışların ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, amnulqns, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 emniyet personelinin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN