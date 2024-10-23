Van\'da Minibüs Kazası: 1 Yaralı

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Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Erciş kara yolu üzerindeki Ovapınar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YP 8721 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN